Norveç, Suudi Arabistan'a yaptırım kararı aldı

Norveç, Yemen'deki savaştan dolayı, Suudi Arabistan'a yapılan bütün savunma sanayii ihracat kalemlerinin lisanslarını dondurduğunu açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soereide, Kaşıkçı cinayetinden özel olarak bahsetmezken, "Suudi Arabistan'daki son gelişmeler ve Yemen'deki savaşın geldiği son durum" göz önünde bulundurularak bu "geçici" kararı aldıklarını açıkladı.

Norveç merkezli haber ajansı NTB'nin aktardığına göre; 2016 yılında Norveç'ten Suudi Arabistan'a savunma sanayii alanında yalnızca 2 bin 750 dolarlık ihracat gerçekleşirken, 2017 yılında ise bu rakam 4,9 milyar dolara yükselmişti.