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Dünya

Norveç'ten Türkiye'ye ortaklık teklifi: Bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz

İzmir'de düzenlenen Aqua Kültür Kontak Forumu'nda konuşan Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, 'Bağlarımızı güçlendirerek, denizcilik endüstrileri konusunda ortaklarla iletişimi arttırarak iş ortaklıkları kurmak istiyoruz.' dedi. Türkiye ve Norveç arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaarder, Türkiye'nin kültür balıkçılığında gelişim gösterdiğini söyledi.

AA11 Ekim 2024 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Norveç'ten Türkiye'ye ortaklık teklifi: Bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz
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İzmir'de, su ürünleri yetiştiriciliği alanında Türkiye ve Norveç arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, sektördeki sürdürülebilirlik uygulamaların yaygınlaştırılması ve teknolojik gelişmelerin ele alınması amacıyla Aqua Kültür Kontak Forumu düzenlendi.

Fuar İzmir'deki forumun açılışında konuşan Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Türkiye ve Norveç arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Norveç'in kültür balıkçılığı (aqua kültür) teknolojilerine ev sahipliği yaptığını, Türkiye'nin de bu noktada gelişim gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin kültür balıkçılığında önemli bölgelere sahip olduğunu anlatan Büyükelçi Gaarder, sürdürülebilir ve daha temiz deniz teknolojilerin sağlanması gerektiğini belirtti.

Gaarder, balık çiftliklerinin yüzde 100 temiz enerji kullanması için bilgi, teknoloji ve yatırım konusunda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bağlarımızı güçlendirerek, denizcilik endüstrileri konusunda ortaklarla iletişimi arttırarak iş ortaklıkları kurmak istiyoruz. Aqua kültürün geleceği konusunda umutluyum. Farkındalık ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmamız gerekiyor. Türkiye ve Norveç birlikte daha güçlüdür." diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında toplam 1,9 milyar dolar olduğunu aktararak, işbirliği alanlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Türkiye'de 2023 yılında avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere toplam 1 milyon tonu bulan su ürünleri üretimi olduğunu, 2024 yılında su ürünleri ihracatında 2 milyar doları aşan bir ihracat hedeflediklerini belirtti.

Forumun ilk oturumunda su ürünleri sektöründe iki ülke arasındaki işbirlikleri ve gelecekte yapılacak ortak projeler ele alındı.

Gün boyu oturumlarla devam edecek forum, yerel ve uluslararası düzeyde sektör temsilcilerine bilgi alışverişi ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesi imkanı sunacak.

  • denizcilik işbirliği
  • ortaklıklar
  • deniz kültür balıkçılığı

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