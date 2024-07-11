Norveç'ten Ukrayna'ya 93,3 milyon dolarlık destek

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla bu ülkeye 93,3 milyon dolar verileceği ifade edilen açıklamada, bağışın "Nansen Destek Programı" kapsamında finanse edileceği belirtildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'ya sağlanacak maddi desteğe ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın savaşta kendisini savunabilmesi için daha fazla hava savunma ekipmanı ve mühimmatına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Store, ayrıca sonbaharda Almanya ile işbirliği içinde Ukrayna'ya "IRIS-T" hava savunma sistemi için mühimmat desteği sağlanacağını belirtti.

- UKRAYNA'YA 6 ADET F-16 DA HİBE EDİLECEK



Norveç Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklama, Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edileceği, uçakların Ukrayna'nın kendini savunmasına katkı sağlayacağı ifade edilmişti.,