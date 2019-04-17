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Notre Dame Katedrali'nde yeni detay ortaya çıktı: İlk yangın alarmı uyarıcı olmamış

Notre Dame Katedrali’nde yeni bir detay ortaya çıktı. ilk yangın alarmı çaldığında çalışanların yangına dair bir iz bulamadığı, ancak 23 dakika sonra çalan ikinci alarmla felaketin fark edildiği ortaya çıktı. İkinci alarmla katedrale giden itfaiye ekipleri felaketi durdurmakta geç kaldı.

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Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden 850 yıllık mimari başyapıt Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının yarattığı üzüntü sürerken, olayın detayları da netleşiyor. Yangın alarmının, yapı alevlere teslim olmadan 23 dakika önce devreye girdiği ancak katedraldeki görevlilerin yangına dair herhangi bir ize bulamadığı ortaya çıktı. Yangınla ilgili soruşturmayı yürüten Paris Başsavcısı Remy Heitz’in anlattığına göre, ilk yangın alarmı yerel saatle 18.20’de çaldı, bunun üzerine doğru olup olmadığına dair standart kontrol prosedürü takip edildi, ancak çatıda yangın izine rastlanmadı. Daha sonra 18.43’te ikinci alarm verildi ve bu aşamada yapıda yangının başladığı teyit edildi.
 
SAVCI: UZUN BİR SORUŞTURMA OLACAK
 
İkinci alarma hemen yanıt veren itfaiyeciler katedrale koşsa da, felaketi durdurmak için biraz geç kalındı. Heitz, “Soruşturma uzun ve komplike olacak. Şu anda tanıklarla görüşme aşamasındayız” dedi. Çoğu katedralin renovasyonunda görevlilerden olmak üzere 30 kişinin soruşturulduğu belirtiliyor.
 
KASIT YOK, KAZA OLDU
 
Katedralde dün çıkan ve yaklaşık dokuz saat süren yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı. Paris Başsavcısı Heitz, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının kasıtlı çıkarıldığına dair bir işarete ulaşmadıklarını, geriye en muhtemel neden olarak kazanın kaldığını söyledi. Yangına katedraldeki bakım ve onarım çalışmalarının neden olmuş olabileceği bildiriliyor.
 
(Sputnik)

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