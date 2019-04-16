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YouTube'un haber teyit uygulaması, Notre-Dame yangınıyla 11 Eylül saldırılarını karıştırdı

YouTube'un yanlış bilginin dolaşıma girmesini engellemek için devreye soktuğu haber teyidi uygulaması, Paris'te Notre-Dame Katedrali'nde çıkan yangını 11 Eylül saldırılarıyla karıştırarak tartışma yarattı.

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Yaklaşık 15 saat devam eden yangının ilk saatlerinde birçok haber organizasyonu internet üzerinden canlı yayına başladı.
 
Bu yayınlar sırasında, YouTube'un geçen sene Amerika ve Güney Kore için devreye soktuğu haber teyit uygulaması devreye girdi.
 
Ancak uygulamanın algoritması, Britannica Ansiklopedisi'nin 11 Eylül verilerini, Notre-Dame Katedrali yangını ile karıştırdı.
 
Video paylaşım platformu, canlı yayınlar sırasında ortaya çıkan hatalı bağlantı nedeniyle Buzzfeed internet sitesine bir açıklama yaparak, yangın özelinde uygulamanın devre dışı bırakıldığını duyurdu.
 
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan şirket sözcüsü, "Bu paneller algoritmik olarak devreye girer ve bazen bu sistemler yanlış karar labilir" dedi.
 
YouTube, aşırılık barındıran ve yönlendirici içerikler nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odağındaydı.
 
ANA YAPI KURTARILDI
 
 
Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali'nde yerel saatle akşam üstü başlayan yangında, 850 yıllık yapının çatısı ve kulesi çöktü.
 
Paris itfaiyesi, TSİ 04:00'te yangını kontrol altına almayı başardığını duyurdu.
 
İtfaiye yetkilileri, ana yapının "kurtarıldığını" açıkladı.
 
Yangının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, itfaiye yetkilileri restorasyon (yenileme) çalışmalarının yangını başlattından şüpheleniyor.
 
Paris Başsavcılığı, yüzlerce itfaiye erinin mücadele ettiği yangınla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.
 
(BBC Türkçe)
 

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