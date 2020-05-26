star.com.tr 26 Mayıs 2020 Salı 12:47 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 12:47

ABD Maryland merkezli ilaç şirketi Novavax, 130 Avustralyalı üzerinde yeni tip koronavirüs aşısı denemelerine başlarken, çalışmanın sonuçlarını temmuz ayı başlarında görmeyi ve ikinci aşamaya geçmeyi hedefliyor.



Novavax Başkanı Stanley Erck yaptığı açıklamada, 'Aşımızı bu klinik araştırmanın ilk katılımcılarında uygulamak önemli bir başarıdır ve küresel Covid‑19 salgını ile mücadelede temel ihtiyaç aşıya bir adım daha yaklaştıracak.' dedi.

Erck, klinik sonuçları temmuz ayında paylaşmayı, sonuçların aşı için ümit vaadetmesi halinde hızlıca çalışmanın ikinci aşamasına geçmeyi planladıklarını belirtti.

Yeni girişim, milyarder Bill Gates'in bugüne kadarki en büyük bağış olan 388 milyon dolarlık ödeneği ile kurulan halk sağlığı vakfı 'Salgın Hazırlık ve Buluş Koalisyonu (CEPI) tarafından başlatıldı.

GATES GÜVENİLİR Mİ?

Yıllar boyunca servetini özellikle Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla bir dizi benzer sağlık girişimi için kullanan Gates'in, 'yararsız tüketicilerin nüfus azaltımı' için yaptığı çalışmalar tepkilere neden oldu.

Novavax çalışmalarının arkasında yine Gates'in olduğu haberi, sosyal medyada yine tepkilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları projeye güvenilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak, 'Gates'i aşının ilk kobayı' olmaya çağırdı.

Novavax, koronavirüs aşılaması için klinik denemeler başlatan ilk ABD biyoteknoloji firması değil. Massachusettsli merkezli Moderna da mart ayında insan testlerini gerçekleştirdi ve olumlu sonuçlar elde edildiğini bildirdi.

Şu anda dünya üzerinde en az 5 aşı çalışması süratle devam ederken, salgında ölenlerin sayısı 346 bini aştı. Küresel vaka sayısı 5,5 milyonu, iyileşenlerin sayısı ise 2,23 milyonu geçmiş durumda.

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