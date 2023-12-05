NRC: Gazze'deki sivil ölümleri İsrail ve müttefikleri için kalıcı bir leke

NRC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Egeland, "Gazze'nin yerle bir edilmesi, çağımızın sivil nüfusa yönelik en kötü saldırıları arasında yer alıyor. Her geçen gün daha fazla çocuğun öldüğünü ve bu cehenneme katlanan masum insanlar için yeni acılar görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalnızca çatışmaların durmasıyla, ihtiyaç duyan iki milyon kişiye etkili bir yardım ulaştırılabileceğini vurgulayan Egeland, "İsrail'e silah desteği veren ülkeler, bu sivil ölümlerinin itibarları üzerinde kalıcı bir leke oluşturacağını anlamalıdır. İsrail ve Gazze'de derhal ateşkes talep etmelidirler." değerlendirmesinde bulundu.

Egeland, şunları kaydetti:



"Binlerce masum çocuk ve kadının öldürülmesi, sivil nüfusun tamamının kuşatma altında tutulması ve bombardıman altındaki sivillerin Gazze'de kapalı sınırlar ardına hapsedilmesi uluslararası hukuka göre suçtur. Siyasi ve askeri liderlerin yanı sıra silah ve destek sağlayanlar da bu konuda hesap vermelidir. Bu askeri harekat hiçbir şekilde 'meşru müdafaa' olarak tanımlanamaz."

İsrail'in Gazze'ye yardım girişine getirdiği kısıtlamalara da dikkati çeken Egeland, bu durumun bölgedeki insani krizin daha da kötüleşmesine yol açtığını belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 78, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.