NSU cinayetleri engellenebilirdi

Almanya’da 2000 ila 2011 yılları arasında ülkedeki Türkleri hedef alarak seri nefret cinayetlerine imza atan Neonazi terör örgütü NSU’nun işlediği suçlar yeniden gündeme geldi. Thüringen Eyalet Meclisi’nde kurulan ikinci NSU Araştırma Komisyonu, 8’i Türk toplam 10 kişinin öldürüldüğü nefret cinayetlerine dair hazırladığı yeni bir raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, Alman polisinin hatalarına vurgu yapıldı ve “2000-2011 yılları arasında NSU tarafından işlenen 10 cinayet engellenebilirdi” denildi.

POLİS YASAYA UYMADI

“Aşırı sağcı terör ve yetkili makamların tavrı” başlıklı 2 bin 200 sayfalık rapora göre Thüringen eyaletindeki güvenlik birimleri 1998-1999 yıllarında eyalet sınırlarını aşarak NSU üyelerine yönelik bilgileri doğru analiz etmek ve değerlendirmek zorundaydı. Ancak rapora göre güvenlik birimleri bunu yapmadı. Bunda güvenlik birimlerinin büyük ihmallerinin yanı sıra yargı, emniyet ve Anayasayı Koruma Dairesi’ndeki yapısal eksikler de rol oynadı. Deutsche Welle’nin haberine göre, raporda Thüringen’deki Jena kentinde büyüyen ve radikalleşen NSU üyelerinin bu nedenle 2011 Kasım ayına kadar gün yüzüne çıkmadığına işaret edildi. Raporda komisyon üyeleri güvenlik birimlerinin yaptığı hatalara geniş yer verdi. Emniyet içindeki ‘hata kültürü’nün iyileştirilmesi gerektiği vurgulanarak, polisin gerekli yasal mevzuatlara bile uymadığı kaydedildi.