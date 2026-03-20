İskoçya Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki bir erkek ile 31 yaşındaki bir kadının dün yerel saatle 17.00 sıralarında Faslane Deniz Üssü'nde gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

İngiliz ulusal haber ajansı PA Media, gözaltına alınan erkeğin İran uyruklu olduğunu duyurdu.

Gözaltına alınan kadının uyruğuna ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

İngiliz Kraliyet Donanmasından yapılan açıklamada, şüphelilerin başarısız şekilde üsse girmeye teşebbüs ettiği aktarılarak, "Konu devam eden bir soruşturmaya tabi olduğu için daha fazla yorum yapmayacağız." ifadesine yer verildi.

BBC'de yer alan habere göre, Helensburgh yakınlarındaki Argyll ve Bute bölgesinde bulunan üs, İngiltere'nin nükleer silah taşıyan denizaltılarına ev sahipliği yapıyor.

Faslane Deniz Üssü, Trident nükleer füzelerini taşıyan Vanguard sınıfı balistik füze denizaltıları dahil İngiliz Kraliyet Donanmasının tüm nükleer denizaltılarının konuşlandığı merkez olarak biliniyor. Bu denizaltıların 2030 sonrasında Dreadnought sınıfı yeni denizaltılarla değiştirilmesi planlanıyor.

Üs aynı zamanda nükleer enerjiyle çalışan, ancak konvansiyonel silahlarla donatılmış Astute sınıfı saldırı denizaltılarına da ev sahipliği yapıyor.

İngiltere'nin nükleer savaş başlıkları ise yakınlardaki Loch Long bölgesinde bulunan İngiliz Kraliyet Donanması Silah Deposu'nda (RNAD Coulport) muhafaza ediliyor.

Faslane Deniz Üssü, 1982'den bu yana nükleer silah karşıtı grupların protestolarına sahne oluyor.