İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6006
  • EURO
    52,9278
  • ALTIN
    6565.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nükleer denizaltı için geri sayım! Ordu düğmeye bastı
Dünya

Nükleer denizaltı için geri sayım! Ordu düğmeye bastı

Güney Kore ordusunun, nükleer enerjili denizaltı programı için resmi süreci başlattığı bildirildi.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Nükleer denizaltı için geri sayım! Ordu düğmeye bastı
ABONE OL

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Donanması, nükleer enerjili denizaltı programı için resmi süreci başlatan belgeyi Genelkurmay Başkanlığına (JCS) iletti.

Söz konusu belgede programın gerekliliği özetlenirken istenen yetenekler, ihtiyaç duyulan sistem sayısı ve öngörülen konuşlandırma takvimleri gibi şartlar belirtildi.

JCS'nin, donanmanın teklifini inceledikten sonra ay sonunda proje gereksinimlerini netleştirmek amacıyla toplantı düzenlemesi bekleniyor.

Gereksinimlerin belirlenmesinin ardından projenin ön araştırma ve fizibilite çalışmalarına geçilmesi, daha sonra maliyet görüşmelerinin yapılması ve geliştirme aşamasına geçilmesi planlanıyor.

ABD'nin, iki ülke liderleri arasında gerçekleştirilen zirvenin ardından yayımlanan ortak bilgi notunda, Güney Kore'nin nükleer enerjili saldırı denizaltısı inşa etmesine onay verdiği ve proje için gerekli şartların geliştirilmesi konusunda Seul ile çalışmayı taahhüt ettiği aktarılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.