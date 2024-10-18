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Dünya

Nükleer Enerji Platformu'nun kurulmasına destek

BRICS ülkelerinden nükleer sektör şirketlerinin temsilcileri Nükleer Enerji Platformu'nun kurulmasına destek verdi.

AA18 Ekim 2024 Cuma 14:53 - Güncelleme:
Nükleer Enerji Platformu'nun kurulmasına destek
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya, Çin, Güney Afrika, Brezilya, İran, Etiyopya ve Bolivya'nın da bulunduğu BRICS+ üyesi ülkelerden ilgili büyük şirket ve kuruluşların liderleri Nükleer Enerji Platformu çerçevesinde ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

Söz konusu yeni platform BRICS+ şirketlerine nükleer enerji geliştirme, iş birliği, en iyi uygulama değişimi, eğitim ve diğer alanlarda yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Platformun temel amacı, BRICS ve BRICS+ pazarlarında nükleer teknolojilerin enerji ve enerji dışı barışçıl kullanımlarında en iyi uygulamaları ve ileri yaklaşımları geliştirmek ve uygulamak, ayrıca BRICS üyesi ülkelerde nükleer endüstrideki projelerin uygulanması için teşvik mekanizmaları ve modelleri geliştirmek.

Rus uzmanların tahminlerine göre 2050'ye kadar BRICS ülkeleri dünya enerji üretim ve tüketiminin en az yarısını sağlayacak ve nükleer enerji artan enerji talebinin karşılanmasında önemli bir rol oynayacak.

Dünya çapında 390 gigavatlık işletmedeki nükleer güç ünitelerine ek olarak 66 gigavatlık bir nükleer kapasite daha inşa ediliyor ve BRICS ülkeleri küresel nükleer enerjinin gelişimine belirleyici bir katkıda bulunuyor. 2030'a kadar küresel nükleer güç santrali (NGS) filosundaki büyümenin en az 3'te 2'si BRICS ülkeleri tarafından sağlanacak.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"BRICS üyesi ülkelerin neredeyse tamamı nükleer enerji projelerini hayata geçiriyor. BRICS üyelerinin çoğu artık uluslararası nükleer pazarın teknolojik itici gücü konumunda. Bu ortak deneyim, BRICS alanı ve tüm gezegen genelinde kullanılabilir ve tekrarlanabilir. Bu nedenle, nükleer teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasını destekleyen şirketler, profesyonel nükleer topluluklar ve ticari olmayan kuruluşlardan oluşan gönüllü bir ittifak olan BRICS Nükleer Platformu bünyesindeki çabalara katılmayı öneriyoruz."

Orpet Peixoto, Brezilya Nükleer Endüstriyi Geliştirme Derneği (ABDAN) Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı da "Platformun düzenlenmesi sürecinin başlamış olmasından dolayı çok mutluyum. Yeni birlik aracılığıyla BRICS ve BRICS+ ülkeleri için iş birliğinin verimli olacağından eminim. Brezilya, nükleer enerjiyi de içeren çok çeşitli bir enerji karışımına sahip. Nükleer yakıt döngüsünün tüm unsurlarına sahip olan çok az sayıda ülkeden biriyiz. Ancak desteğe ve finansmana ihtiyacımız var ve bunu BRICS ülkeleriyle iş birliği yaparak elde edebileceğimizi biliyoruz. Yeni platform bize burada büyük fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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