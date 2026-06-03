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Dünya

Nükleer gerilimden kripto savaşına... ABD'den İran'a Ekonomik Öfke: Dev borsalar kara listede

ABD/İsrail-İran arasındaki gerilim kripto piyasalarına da yansıdı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex başta olmak üzere dört dijital varlık platformunu yaptırım listesine aldı. Washington yönetimi, söz konusu şirketlerin yaptırımların aşılmasına ve İran bağlantılı finansal işlemlere aracılık ettiğini öne sürerken, söz konusu yaptırım kararının iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden gerilimin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor.

KÜBRA ŞENAL3 Haziran 2026 Çarşamba 00:39 - Güncelleme:
Nükleer gerilimden kripto savaşına... ABD'den İran'a Ekonomik Öfke: Dev borsalar kara listede
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) "Ekonomik Öfke" kapsamında İran'a karşı yeni yaptırım kararları aldığı bildirildi.

Bu çerçevede, Nobitex ile diğer üç kripto para borsasının yaptırım listesine eklendiği kaydedilen açıklamada, Nobitex'in geçen yıl İran'a giren tüm dijital varlıkların yüzde 50'den fazlasını işlediği belirtildi.

Açıklamada, şirketin İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu, Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığı ve fidye yazılımı faaliyetlerinde bulunan aktörlerin kullandığı cüzdanlarla işlem gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Nobitex'in ayrıca İran Merkez Bankasının yüz milyonlarca dolarlık stablecoine erişmesini sağladığı ve İran para birimi riyalin değer kaybını sınırlamaya yönelik girişimlerde kullanıldığı iddia edilen açıklamada, şirketin internet kesintilerine rağmen İran'a ait fonların ülke dışına taşınmasına yardımcı olduğu savunuldu.

Açıklamada, Nobitex'in yönetim kadrosunun da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yaptırım listesine eklenen diğer kripto borsalarının Wallex, Bitpin ve Ramzinex olduğuna değinilen açıklamada, Wallex'in işlem hacmi bakımından İran'ın en büyük ikinci dijital varlık borsası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu şirketlerin de Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı çok sayıda işlemin gerçekleştirilmesine aracılık ettiği öne sürüldü.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İran'ın yaptırımları delmek ve sermayeyi ülke dışına çıkarmak gibi işlemler için dijital varlık teknolojilerini araç olarak kullandığını öne sürdü.

Bessent, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek amacıyla finansal hareketleri hem geleneksel bankacılık sistemi hem de dijital varlıklar üzerinden takip etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

01:20 Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

00:33 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi'nde İran limanına doğru seyreden yüksüz bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • ABD İran
  • Orta Doğu savaşı
  • ABD İran yaptırım
  • ABD ekonomik öfke

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