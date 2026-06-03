Nükleer krizde kritik gelişme! Trump: İran bizimle anlaştı

ABD ve İran arasındaki savaşta ateşkes sürerken, tansiyon karşılıklı saldırılarla yeniden yükseldi.

TRUMP AÇIKLADI: İRAN İLE ANLAŞTIK

ABD Başkanı Trump, İran ile nükleer silaha sahip olmama konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Trump, görüşmelere İran lideri Hamaney'inde katıldığını belirterek, "Hamaney müzakerelere onay verdi" dedi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU, ABD'NİN KEŞM SALDIRISINA KARŞILIK KUVEYT'TEKİ ABD ÜSLERİNİ VURDUĞUNU AÇIKLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu." ifadesine yer verildi.

Saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı belirtildi.

İran'a saldırılar için ABD'ye topraklarını ve hava sahalarını kullandıran ülkelere uyarıda bulunulan açıklamada, "Vurkaç dönemi sona erdi ve saldırganlar, cehaletlerinin ve pervasız maceralarının korkunç sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklar." ifadesi kullanıldı.

KUVEYT ORDUSU: İRAN'IN İHA SALDIRISINDA HAVALİMANI BİNASI VURULDU, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kuveyt ordusu, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan'ın açıklamasını paylaştı.

Atvan, İran'ın düzenlediği çok sayıda kamikaze İHA saldırısında Uluslararası Kuveyt Havalimanı "T1" yolcu terminal binasının vurulduğunu, binada ciddi hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, silahlı kuvvetlerin ilgili makamlarla koordinasyon içinde durumu takip ettiğini; ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumak için hazırlıklı olduğunu vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

İRAN: ABD'NİN BAHREYN'DEKİ BEŞİNCİ FİLO KARARGAHI'NI FÜZE VE İHA SALDIRILARIYLA HEDEF ALDIK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ve ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Bunun ardından ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlediğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin bölgedeki ülkelerden birinde bulunan hava üsleri ve Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'na füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Daha önce, saldırganlık durumunda farklı ve daha ağır bir karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştuk ve buna göre hareket ettik. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bozulmasının, saldırgan Amerikan ordusu için ağır bir bedeli olacağını tekrar vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Haberlerin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran'ın Hark Adası'na doğru hareket eden bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldığını duyurmuştu.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Kuveyt'te İran'dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle hasarın oluştuğu Uluslararası Kuveyt Havalimanında uçuşların yeniden başladığı duyuruldu.

ABD Başkanı Trump: İran, nükleer silaha sahip olmama konusunda bizimle anlaştı.

Kuveyt, İran'ın Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı da hedef aldığı saldırılarda bir kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu, diplomatik misyonlar dahil bazı "hayati önem taşıyan" tesislerin hasar gördüğünü duyurdu.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD'nin her türlü saldırısına füze saldırılarıyla karşılık verileceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir iletişim kulesine saldırılarının, "Kuveyt ve Bahreyn topraklarından gerçekleştirildiğini" savunarak, bu iki ülkenin yöneticilerinin "İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu" olduğu suçlamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir İranlının ABD Başkanı Donald Trump'a suikast planladığı yönündeki iddiasını reddetti.

Bahreyn ordusu, İran'dan atılan 3 füze ile birkaç insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle hasarın oluştuğu Uluslararası Kuveyt Havalimanından uçuşların askıya alındığını bildirdi.

Kuveyt ordusu: İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısında Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştu, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırısının "başarısız olduğunu" açıkladı.

03.24 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.

03.22 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "ABD kuvvetleri, İran'ın Orta Doğu çapındaki saldırı girişimlerine karşılık çok sayıda İran balistik füzesini ve insansız hava aracını (İHA) başarıyla etkisiz hale getirmiş, İran'ın Keşm adasına meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" açıklamasında bulundu.

02.27 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi.

01.56 ABD ordusu, Basra Körfezi'nden bir İran limanına ilerlemeye çalışan boş petrol tankerini füze saldırısı ile engellediğini duyurdu.

01.00 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran ilk kez, nükleer müzakerelerde adını bile anmayı reddettiği bazı konuları görüşmeyi kabul etmiş durumda" ifadelerini kullanarak, İran dini lideri Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu ve müzakerelerde daha fazla devreye girdiğini belirtti.