Viyana'da 11 aydır süren İran ile nükleer müzakerelerde sona gelindi

AA 3 Mart 2022 Perşembe 23:27 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 23:27

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora, İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için yürütülen müzakerelere katılan temsilcilerin art arda yaptığı açıklamalar üzerine Twitter hesabından görüşmelerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Mora mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Viyana'daki nükleer görüşmelerde son aşamalardayız. Bazı meseleler henüz karara bağlanmadı ve bu tür karmaşık müzakerelerde başarı hiçbir zaman garanti değildir. Koordinatör ekibi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz fakat henüz (uzlaşmanın sağlandığı) yerde değiliz."

- "MÜZAKERELERİN BU AŞAMADA BAŞARISIZLIĞA UĞRAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



Müzakerelerin başından itibaren olumlu tutumunu hiç kaybetmeyen Rusya'nın müzakerelerdeki temsilcisi Mikhail Ulyanov da basına yaptığı açıklamada, müzakerelerde neredeyse sona ulaşıldığını ancak hala çözüme kavuşturulması gereken konuların olduğunu söyledi.

Bu noktadan sonra müzakerelerin başarısız olma ihtimaline ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ulyanov, "Müzakerelerin bu aşamada başarısızlığa uğrayacağını düşünmüyorum. Bu aşamada başarısız olması ciddi bir sorumsuzluk olur." diye konuştu.

Ulyanov, müzakerelerin ne zaman sonuçlanacağının sorulması üzerine de "Söz konusu hususlar, 24 saatte mi yoksa 48 saatte mi çözülür bilemem." görüşünü paylaştı.

- İNGİLİZ TEMSİLCİ: "ŞİMDİ SON ADIMLARI ATMAMIZ GEREKİYOR"



İngiltere'nin müzakerelerdeki temsilcisi Stephanie Al-Qaq ise Twitter hesabından Farsça paylaştığı mesajında, "Anlaşmaya çok yakınız. Tüm taraflar, AB Koordinatörü Mora liderliğinde yapıcı görüşmeler yaptı. Şimdi son adımları atmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- İran: Nihai anlaşma için daha fazla çabaya ihtiyaç var

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Viyana'daki görüşmelerin henüz sonuca ulaşmadığını belirtti.

Hatibzade, "Geride kalan meseleler tamamen çözüme kavuşturulmadan hiç kimse anlaşmaya varıldığını söyleyemez. (Nihai anlaşma için) daha fazla çabaya ihtiyaç var. Şu anda herkes son kritik adımlara odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

- İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELER



Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken İran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.