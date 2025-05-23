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Dünya

Nükleer müzakerelerin beşinci turu Roma'da başladı

İran ile ABD arasında ilki Umman'da yapılan nükleer görüşmelerin beşinci turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 14:57 - Güncelleme:
Nükleer müzakerelerin beşinci turu Roma'da başladı
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Müzakerelerin beşinci turu için Roma'yı seçen taraflar, yine Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde bu ülkenin Roma Büyükelçiliği'ne ait konutta bir araya geldi.

Görüşmeler için konuta ilk ABD heyeti, daha sonra da İran heyeti giriş yaptı.

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

İtalyan güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler alırken heyetlerin gelişini çok sayıda basın mensubu izliyor.

Bu arada, görüşmelerin yapıldığı konutun çevresinde İran yönetimine muhalif iki kişi, Tahran yönetimini protesto etti.

İran'da 1979'da devrilen Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'nin posterlerini açan iki kişi, mevcut İran yönetiminin kendilerini temsil etmediğini savunan dövizler taşıdı.

Taraflar, daha önce 19 Nisan'da görüşmelerin ikinci turunu yine Roma'da aynı adreste gerçekleştirmişti.

İRAN-ABD ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediklerini söylemişti.

Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığında dört tur görüşme gerçekleştirmişti.

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