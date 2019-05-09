Nükleer rest! 

Trump yönetiminin tek taraflı olarak İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çıkarak, Tahran yönetiminin petrol ihracını hedef alan yaptırımları devreye sokması bardağı taşırdı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmanın diğer tarafları olan Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği’ne bir mektup göndererek uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin bazı maddeleri dondurduğunu bildirdi

60 GÜN MÜHLET

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde devlet televizyonunda canlı yayında açıklama yapan Ruhani, “İslam Cumhuriyeti, gönüllü olarak kabul ettiği bazı önlemlere ve verdiği sözlere ilişkin eylemlerini durdurmayı uygun görmüştür” dedi. Anlaşmanın 26. ve 36. maddelerine atıf yapan Ruhani, ABD ya da diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda İran’ın da yaptığı bazı taahhütlerden geri adım atmasının önünün açık olduğunu anımsattı. Washington’ın anlaşmadan çekilmesi ve Tahran’ın petrol ihracatını hedef alan yaptırımları devreye sokması üzerine anlaşmanın tekrar gözden geçirilmesini talep eden Ruhani, taleplerinin yerine getirilmesi için diğer imzacılar olan Avrupalı devletlere 60 günlük bir süre tanıdı. Tahran, İran’ın petrol ve bankacılık sektörlerinin ABD yaptırımlarına karşı korunması için diğer imzacılar olan Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya ve AB’den 60 gün içinde somut çözümler üretmesini istiyor.

‘AB KARŞI KOYAMIYOR’

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmeden önce basın mensuplarına demeç veren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun, ABD’nin baskılarına karşı koyacak güçte olmadığını söyledi. “İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Ruhani’nin nükleer anlaşmanın geleceğine dair yaptığı konuşmayla ilgili olarak “İran topu Avrupa ülkelerine attı” diye konuşurken ordu da karara destek verdi. İran Genelkurmay Başkanlığı, Tahran’a karşı girişilecek muhtemel askeri eylemlere ‘pişman edici’ yanıt vereceklerini duyurdu.

Rusya’ya göre sorun ABD’nin sorumsuz tutumu