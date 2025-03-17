Kuzey Kore, Kanada'da yapılan G7 dışişleri bakanları toplantısı sonrasında yayınlanan ortak bildiriye sert tepki gösterdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının Pyongyang yönetimine nükleer silah ve balistik füze programlarını sonlandırma çağrısı yaptığı hatırlatılarak, "Dünya barışı ve güvenliği ile nükleer silahların yayılmasını önlemeye dönük çabaların önündeki en büyük engel olan G7 üyelerinin, egemen bir devletin savaş caydırıcılığına sahip olma hakkını düşmanca söylemlerle sorgulamasından derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kore'nin egemenliğine ve iç işlerine müdahale edilmesine müsamaha göstermeyeceği vurgulanan açıklamada, "Saldırgan ve hegemonik siyasi ve askeri hedeflerini gerçekleştirmek için nükleer silahları temel araç olarak kullanan da, 'nükleer paylaşım' ve 'genişletilmiş caydırıcılık' adı altında yasadışı ve kötü niyetli nükleer yayılmacılık faaliyetleri yürüten de G7 ülkeleridir" suçlamasında bulunuldu.

KUZEY KORE, G7 ÜLKELERİNİ NÜKLEER SUÇ ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞMEKLE SUÇLADI

G7 ülkelerinin dünyadaki nükleer gerilimden sorumlu olduğu iddia edilen açıklamada, "Tüm gerçekler, ABD ve müttefiklerinden oluşan G7'nin uluslararası nükleer krizin ve bu krizin şiddetlenmesinin sorumlusu olduğunu ve 'nükleer silahlardan tam ve geri dönülemez bir şekilde vazgeçenin' ilk olarak G7 ülkeleri olması gerektiğini göstermektedir" denildi. G7 ülkelerinin nükleer hegemonya peşinde olduğu savunulan açıklamada, "Uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit eden bir nükleer suç örgütüne dönüşen G7, 'nükleer silahlardan arındırma' ve 'nükleer silahlardan vazgeçme' konularından bahsetmeden önce modası geçmiş nükleer hegemonya hırslarından kurtulmalıdır" ifadelerine yer verildi.

"NÜKLEER GÜCÜMÜZ ADALET ARACI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Pyongyang yönetiminin nükleer silah geliştirme faaliyetlerini hız kesmeden sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore'nin çerçevesi kendi yasalarıyla çizilmiş olan nükleer güç statüsü kimsenin onu tanımasına bağlı değildir. Nükleer gücümüz, egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve temel çıkarlarımızı savunmak, Kore Yarımadası'nda ve Kuzeydoğu Asya'da savaşı önlemek ve dünyada stratejik istikrarı sağlamak için güçlü bir adalet aracı olmaya devam edecektir" denildi. Açıklamada, "Kuzey Kore, dış nükleer tehditlere yanıt olarak nükleer silah kapasitesini nitelik ve nicelik olarak yenilemeye ve güçlendirmeye devam edecek, sorumlu bir nükleer güç olarak ülkenin, bölgenin ve dünyanın barış ve güvenliğini savunacaktır" ifadeleri kullanıldı.

G7 DIŞİŞLERİ BAKANLARI KUZEY KORE'YE ÇAĞRI YAPMIŞTI

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Kanada'da bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrasında yayınlanan ortak bildiride Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarının BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği vurgulanmıştı. Pyongyang'a BM kararlarına uygun olarak nükleer silah ve balistik füze programlarını sonlandırma çağrısında bulunulmuştu.

Fotoğrafları ilk kez yayınlandı

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