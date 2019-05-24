27 Ağustos 2018'de aktif görevde iken ABD Donanmasnın nükleer güç taşıyan gemileri ile ilgili gizli bilgileri sızdırmaya çalışan Stephen Kellogg'un cezasını Federal Soruşturma (FBI) aççıkladı.

Yapılan açıklamada Kellogg'un 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı da belirtildi.

FBI, 26 yaşındaki Kellogg’un, nükleer enerjiyle çalışan savaş gemisi USS Carl Vinson’da görev yaptığını ve ABD Donanması nükleer itiş sistemlerinin yetenekleri ve operasyonları ile ilgili gizli bilgilere erişime sahip olduğunu söyledi.

Kellogg'un, Mayıs ve Ağustos 2018’de USS Vinson’ın hassas itiş programı bilgilerini içeren kontrol alanlarını fotoğrafladığını itiraf ettiği ifade edildi.

''RUSYA'YA KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU'' İDDİASI

Kellogg'un arkadaşının verdiği ifadeye göre donanma subayı, 2018 yazında oda arkadaşıyken Rusya'ya uçuş ve Rus gemi yapım şirketi Sevmash'ın iletişim bilgileri için internetten arama yapıyordu.