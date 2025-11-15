İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • “Nükleer” talimatı Beyaz Saray'ı karıştırdı: Trump'a karşı cephe kuruluyor
Dünya

“Nükleer” talimatı Beyaz Saray'ı karıştırdı: Trump'a karşı cephe kuruluyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silah testlerinin yeniden başlatılması talimatı, Beyaz Saray'da bazı üst düzey enerji ve nükleer yetkilileri alarma geçirdi. İlgili isimler, Trump'ı talimatından caydırmak için görüşme planlıyor.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 20:20 - Güncelleme:
“Nükleer” talimatı Beyaz Saray'ı karıştırdı: Trump'a karşı cephe kuruluyor
ABONE OL

CNN'nin adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi içinde nükleer silah testlerinin başlamasına sıcak bakmayan isimler bulunuyor.

İlgili kaynaklar, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Nükleer Güvenlik Müsteşarı ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Yöneticisi Brandon M. Williams ve ABD Ulusal Laboratuvarları yetkililerinin, Trump'ın geçen ay talimat verdiği nükleer silah testlerinin başlaması fikrinin makul olmadığını düşündüklerini öne sürdü.

Söz konusu yetkililerin, bu düşüncelerini paylaşmak ve Trump'ı, nükleer silah testlerine başlanması talimatından caydırmak için gelecek günlerde Beyaz Saray'a çıkmayı planladıkları belirtildi.

TRUMP'TAN "NÜKLEER SİLAH TESTLERİNE" BAŞLANMASI TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak "(Nükleerin) muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD, resmi olarak son nükleer denemesini eski Başkan George H. W. Bush döneminde 1992'de yapmış ve uygulama 1996'da eski Başkan Bill Clinton tarafından yasaklanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.