28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
  • Nükleer tartışmada fitil ateşlendi! Trump'tan Merz'e ''İran'' çıkışı: Ne dediğini bilmiyor
Nükleer tartışmada fitil ateşlendi! Trump'tan Merz'e ''İran'' çıkışı: Ne dediğini bilmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i İran'ın nükleer programına ilişkin tutumu üzerinden sert ifadelerle hedef aldı. Trump, Merz'in yaklaşımının küresel güvenliği tehlikeye attığını savunarak 'Merz ne dediğini bilmiyor. Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2026 Salı 21:59 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, böyle bir senaryonun dünya için büyük bir tehdit oluşturacağını tekrar etti.

Açıklamasında, "Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, tüm dünya rehin alınmış olurdu" ifadelerini kullandı.

Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in İran'ın nükleer silaha sahip olmasına yönelik görüşünü eleştirdi.

"MERZ NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR"

Trump, Merz'in İran'ın nükleer silah edinmesine karşı yeterince net bir duruş sergilemediğini öne sürerek, "Ne dediğini bilmiyor" sözleriyle eleştirdi.

DİPLOMATİK KRİZE SEBEP OLACAK SÖZLER

Öte yandan Trump, Almanya'nın mevcut durumunu da hedef alarak dikkat çeken bir çıkış yaptı. Trump, "Almanya'nın neden bu kadar kötü durumda olduğu şaşırtıcı değil" dedi.

ABD Başkanı Trump: İran çöküş içinde, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

İsrail protestolarına katılanlara ret mi? ABD'de yeşil kart krizi

