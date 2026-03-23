Nükleer tehlikenin izi! İnsanlar mutasyon tespiti

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 2023-2025 döneminde Punggye-ri yakınlarındaki bölgelerden ülkeye gelenlere yapılan radyasyon testlerinin sonucunu paylaştı.

Test yapılan toplam 174 kişinin 44'ünde kromozom mutasyonu geliştiği, böylece Punggye-ri yakınlarından ülkeye gelenler arasında bu bulguya rastlanma oranının yüzde 25 olduğu belirlendi.

Bu kromozom mutasyonlarının, radyoaktiviteye maruziyetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kuzey Kore'nin 2006'dan bu yana nükleer testlerinin tümünü Punggye-ri sahasında yaptığı biliniyor.