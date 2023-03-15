Nur Sağman güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, güven mektubunu Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'e sundu.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi olarak atanan Sağman'ı kabul etti.

Sağman, Cumhurbaşkanı Sall'e güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Sall, kabulde, Türkiye'nin içinden geçtiği zor sürecin farkında olduklarını, Senegal halkı ve devleti olarak Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Büyükelçi Sağman da Senegal'in bu süreçte Türkiye ile göstermiş olduğu dayanışma dolayısıyla Sall'e teşekkür etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.