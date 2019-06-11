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NYT: Çin, Amerikan firmalarını Huawei konusunda uyardı

Çin hükümeti, aralarında Dell, Samsung ve Microsoft´un da bulunduğu büyük teknoloji firmalarına, Trump yönetiminin Amerikan teknolojisinin Çin şirketlerine satılmasına yasak getirmesine uymaları halinde bunun son derece büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

  • DHA
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New York Times gazetesinin haberine göre, Çin hükümeti geçtiğimiz hafta Amerikan merkezli Dell ve Microsoft´un yanı sıra Güney Koreli Samsung´un başkanlarıyla düzenlediği toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ABD teknolojisinin Çinli şirketlere satışını yasaklaması konusunda işbirliği yapmaları halinde karşı bir hamle ile karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.
 
Çin hükümeti kısa bir süre önce `güvenilir olmayan yabancı şirketleri ve bireyleri´ içeren bir liste sunacağını açıklamıştı. Bu listenin Trump yönetiminin Çin markası Huawei´yi Amerika´da satışının yasaklanması kararının ardından alındığı biliniyor.
 
Gazete toplantılar hakkında bilgiyi, isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki yetkiliden aldığını yazdı.
 
New York Times, Microsoft sözcüsü Dominic Carr ve Dell sözcüsü Dave Farmer´ın toplantıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadıklarını da aktardı.
 
Habere göre, toplantı Çin´in merkez ekonomik planlama ajansı, Ulusal Gelişim ve Reform Komisyonu ve Çin Ticaret, Endüstri ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı yetkililerince düzenlendi. Toplantıda, yetkililerin ABD'li ve Çinli şirketler arasındaki teknoloji paylaşımını engellemenin küresel tedarik zincirini bozduğuna dikkat çekerek, bu uygulamayı sürdüren şirketlerin bunun sonuçlarıyla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

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