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Dünya

NYT'den çarpıcı iddia: Kovid-19 Asya'dan değil, Avrupa'dan geldi

ABD'nin New York Times gazetesinde yer alan haberde, yeni yapılan araştırmalara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Asya'dan değil Avrupa'dan New York'a taşındığı iddia edildi.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 07:19 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 07:20
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New York Times’ın internet sayfasında yer alan haberde, New Yorklulardan alınan koronavirüs genomlarını analiz eden farklı araştırma gruplarının, koronavirüsün ilk teyit edildiği tarihten haftalar önce, şubat ortasında, New York bölgesinde var olduğunu ve bölgeye Asya'dan değil Avrupa'dan gelen ziyaretçiler tarafından getirildiğini ortaya koyduğu bilgisine yer verildi.

Habere göre, Mounth Sinai Icahn Tıp Fakültesinde laboratuvar çalışmaları yapan Genetik Bilimci Harm van Bakel, ekibi ile yaptığı çalışma sonucu, Kovid-19 salgını için, ‘’Çoğunlu açıkça Avrupalı.’’ teşhisinde bulundu.

Gazetede, New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi bünyesinde yapılan başka bir çalışmada da farklı bir grup vaka üzerinde çalışmasına rağmen çarpıcı şekilde benzer sonuçlara ulaşıldığı belirtildi.

Araştırmalarda ayrıca, virüsün belirtilenden daha önce gizlice yayıldığını, sıkı bir test programı uygulanması durumunda çok daha önceden bunun tespit edilebileceği iddia edildi.

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