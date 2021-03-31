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Dünya

O anlar amatör kameraya yansıdı: Meksika'da Cessna 206 tipi uçak düştü

Meksika'nın Karayip Denizi kıyısındaki Cancun'da 4 mürettebatın bulunduğu Cessna 206 tipi uçak düştü. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Uçağın düşüş anı ise amatör kameraya yansıdı.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 13:52 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:52
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Meksika'nın Karayip Denizi kıyısında yer alan ve turizm cenneti olarak bilinen Cancun'da Cessna 206 tipi bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Cancun'un yaklaşık 65 km kuzeybatısındaki Holbox adasından kalkan Cessna 206 tipi uçak,Cancun Lagünün'de denize çakıldı. Uçağın düşme anı ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

BİRİ DENİZDE DİĞERİ KARADA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden acil kurtarma ekibi, uçakta bulunan 4 mürettebatı kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Uçakta bulunan bir kişinin kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken, ikinci mürettabatın ise, karaya çıkarılmasının ardından sağlık görevlileri tarafından ilk yardım uygulandığı sırada hayatını kaybettiği kaydedildi. Kurtarma çalışmalarına ulusal muhafız, polis ve itfaiyeden oluşan ekiplerin de katıldığı kaydedildi. Uçağın düşüş nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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