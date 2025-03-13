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Dünya

O da Kanada'nın ''51'inci eyalet'' olmasını savundu

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Kanada ve ABD ekonomilerini birleştirmenin en iyi yolunun 'Kanada'nın 51'inci eyalet olması' olduğunu söyledi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
O da Kanada'nın ''51'inci eyalet'' olmasını savundu
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The Hill'in haberine göre, Fox Business kanalında "Varney & Co." adlı programa katılan Lutnick, ABD ve Kanada ekonomilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lutnick, "Kanada'nın 51'inci eyalet olmasının", Kanada ve ABD ekonomilerini birleştirmenin en iyi yolu olduğunu savundu.

Kanada'nın ABD ile çalışması gerektiğini ileri süren Lutnick, "ABD'nin 51'inci eyaleti olmanın inanılmaz avantajlarını göz önünde bulundurmalılar." dedi.

ABD Başkanı Trump, yemin edip Beyaz Saray'a çıkmadan önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil edilmesi gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

  • Howard Lutnick
  • Ticaret Bakanı
  • ABD-Kanada İlişkisi

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