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Dünya

O füzeler kullanıldı mı? İran'dan hipersonik iddia

İran, işgalci İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırı düzenledi. Ateşlenen füzelerin hemen ardından Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. İran, 500'e yakın füze ateşlediğini ve ses hızını aşan füzeler de kullandığını belirtti. İran basınında yer alan bir haberde ise ilk defa hipersonik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Peki, İran gerçekten hava savunma sistemlerinin engelleyemediği hipersonik füzeleri kullandı mı? Detaylar haberimizde...

1 Ekim 2024 Salı 22:21 - Güncelleme:
O füzeler kullanıldı mı? İran'dan hipersonik iddia
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Hipersonik füzeler işlevsel olduklarında, savunma sistemleri ile atak sistemlerindeki çok büyük bir fark açılacaktır. Hipersonik bir füzeyi yakalayabilecek veya etkisiz hale getirebilecek füze savunma sistemi günümüzde bulunmamaktadır. Bu sebeple ülkeler, hipersonik füze çalışmalarına bu denli ağırlık vermektedirler.

İRAN: İLK DEFA HİPERSONİK FÜZE KULLANDIK

İran da bugün İsrail'e ateşlediği füzelerin arasında hipersonik füzelerin olduğunu duyurdu.

İran kaynakları, saldırıdan hemen sonra 500'e yakın füze ateşlendiğini, ses hızını aşan füzeler de kullanıldığını duyurdu. İran basını, saldırıda hipersonik Fettah 1 füzelerinin kullanıldığını bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası, ateşlenen füze sayısını 180 olarak açıkladı.

Fettah 1 orta menzilli hipersonik füzeleri, İran Devrim Muhafızları tarafından ilk kez 2023'te tanıtılmıştı.

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