Hipersonik füzeler işlevsel olduklarında, savunma sistemleri ile atak sistemlerindeki çok büyük bir fark açılacaktır. Hipersonik bir füzeyi yakalayabilecek veya etkisiz hale getirebilecek füze savunma sistemi günümüzde bulunmamaktadır. Bu sebeple ülkeler, hipersonik füze çalışmalarına bu denli ağırlık vermektedirler.



İran da bugün İsrail'e ateşlediği füzelerin arasında hipersonik füzelerin olduğunu duyurdu.

İran kaynakları, saldırıdan hemen sonra 500'e yakın füze ateşlendiğini, ses hızını aşan füzeler de kullanıldığını duyurdu. İran basını, saldırıda hipersonik Fettah 1 füzelerinin kullanıldığını bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası, ateşlenen füze sayısını 180 olarak açıkladı.

Fettah 1 orta menzilli hipersonik füzeleri, İran Devrim Muhafızları tarafından ilk kez 2023'te tanıtılmıştı.