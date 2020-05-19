star.com.tr 19 Mayıs 2020 Salı 21:47 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 21:47

1995 yılında İngiltere'de kurulmuş bir düşük maliyetli havayolu şirketi olan EasyJet, yapılan siber saldırı sonucunda 9 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin ve 2 bin 208 kişinin de kredi kartı bilgilerinin çalındığını açıkladı.

Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, salı günü erken saatlerde bilgisayar korsanlarının, yaklaşık 9 milyon müşterinin e-posta ve seyahat detaylarına ve 2 binden fazla kişinin kredi kartı detaylarına "son derece sofistike" bir saldırı ile eriştiğini söyledi.

İngiltere'nin Bilgi Komiseri Ofisi (ICO) yaptığı açıklamada siber saldırıyı araştırdığını ifade ederek, veri ihlallerinden etkilenen herkesi kimlik avı saldırıları ve dolandırıcılık mesajları konusunda özellikle dikkatli olmaya çağırdı.

EasyJet'in CEO'su Johan Lundgren, "Olaydan Kovid-19 sayesinde haberdar olduğumuzdan, çevrimiçi dolandırıcılıklarda kullanılan kişisel verilerle ilgili endişelerin arttığı açıkça ortaya çıktı." şeklinde konuşan Lundgren, "Sonuç olarak ve ICO'nun tavsiyesi üzerine, seyahat bilgilerine erişilen müşterilerle iletişime geçiyoruz ve özellikle istenmeyen iletişim alırlarsa onlara ekstra uyanık olmalarını öneriyoruz." ifadelerinde bulundu.

EasyJet, herhangi bir kişisel bilginin kötüye kullanılmış gibi görünmediğini söylemesine rağmen, konuyu araştırmak için önde gelen adli tıp uzmanlarını ve Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'ni de bilgilendirdi.

Şirketin CEO'su Johan Lundgren, “Bu olaydan etkilenen müşterilerimizden özür diliyoruz. Bu olay nedeniyle mağduriyet yaşayan müşterilerimize ulaşıyoruz” dedi.



Son aylarda dünyanın dört bir yanındaki hackerlar, insanları parolalarını ve diğer hassas verilerini ifşa etmekle tehdit ederek ve koronavirüs pandemisinden faydalanarak çabalarını artırdılar. Hükümet yetkilileri, evden çalışan kişilerin bilgisayar korsanları için fırsatlar yarattıkça daha büyük risklerin ortaya çıkacağı konusunda da uyardılar.

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