23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

O isimden Netanyahu'ya istifa çağrısı: Köşene çekil

Eski İsrail Başbakanı İzak Rabin'in torunu Yonatan Ben-Artzi, hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı 3 ayrı dosya bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifa çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rabin'in suikasta uğramasının 24'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında konuşan Ben-Artzi, büyükannesinin ABD'de banka hesabının bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, dedesinin 1976 yılında başbakanlık görevinden istifa ettiğini hatırlattı.
 
Bugün İsrailli siyasetçilerin dedesinden sorumluluk sahibi olma ve ülkenin çıkarını kendi çıkarlarının üzerinde tutmayı öğrenmesi gerektiğini söyleyen Ben-Artzi, "Rabin askeri ve siyasi hayatında hep karar adamı olmuştu. Bu nedenle Başbakan ve tüm parti liderlerine İsrail'in çöküş içinde olduğunu, hükümet ve bütçe diye bir şeyin olmadığını ve İsraillilerin sıkıntı içinde olduklarını söylüyorum." dedi.
 
Ben-Artzi, "Artık üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirip kendi yolunuza gitmelisiniz. Eğer adınız (Netanyahu) lekelendiyse köşenize çekilmenin zamanı geldi demektir. Eğer adınızı bu kara lekeden temizlemeyi başarırsanız geri dönebilirsiniz." diye konuştu.
 
NETANYAHU'NUN BAŞINI AĞRITAN DOSYALAR
 
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.
 
"1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007-2016 yıllarında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.
 
"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.
 
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kararını vermeden geçen ay başında dört gün boyunca Netanyahu'nun avukatlarını dinlemişti.
 
İsrail'deki mevcut yasalara göre, hakkında dava açılsa bile Başbakan görevine devam edebiliyor.

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fransa’da on binler yürüdü: Bu siyasi oyunlardan bıktık!

Fransa’da on binler yürüdü: Bu siyasi oyunlardan bıktık!

Irak'ın kuzeyine operasyon: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: Etkisiz hale getirildiler

Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup yazdı

Suudi Arabistan Kralı Selman'a mektup yazdı

MSB: Son 24 saatte 16 kez saldırdılar

MSB: Son 24 saatte 16 kez saldırdılar

Beşiktaş'a tek gol yetti

Beşiktaş'a tek gol yetti

Vahşi cinayetin kan donduran detayları! İfadesi dehşete düşürdü

Vahşi cinayetin kan donduran detayları! İfadesi dehşete düşürdü

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Düğün kana bulandı! Baba ve iki oğluna saldırdılar

Düğün kana bulandı! Baba ve iki oğluna saldırdılar
 

POPÜLER HABERLER

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

İşte emekli ve memurun zamlı maaşları

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

Devlet Erkanı Anıtkabir'de: Başkan Erdoğan özel deftere bu mesajı yazdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA