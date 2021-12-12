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Dünya

O Körfez ülkesinde ilk kez Omicron varyantı tespit edildi

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

AA12 Aralık 2021 Pazar 07:01 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 07:01
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Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan haberde, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke dışından gelen bir kişide Omicron varyantı tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişiye gerekli izolasyonun uygulandığı aktarılan açıklamada, ülkede bu vakayla ilgili temaslı kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen kişinin nereden geldiğine ve uyruğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Kuveyt ve Tunus da Omicron varyantının ülkelerinde görüldüğünü açıklamıştı.

Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn, Kovid-19 yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği 9 Afrika ülkesine seyahat yasağının uygulamasına devam ediyor.

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