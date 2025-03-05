İSTANBUL 12°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4442
  • EURO
    38,9969
  • ALTIN
    3418.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • O uçağı tamamlamak üzere olduklarını iddia ettiler
Dünya

O uçağı tamamlamak üzere olduklarını iddia ettiler

Kuzey Kore'nin hava kuvvetleri için önemli bir gelişme olarak gösterilen ilk Havadan Erken Uyarı (AEW) uçağını tamamlamaya yakın olduğu öne sürüldü.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
O uçağı tamamlamak üzere olduklarını iddia ettiler
ABONE OL

Kuzey Kore analizleri ve raporlarıyla bilinen ABD merkezli 38 North internet sitesinin haberinde, elde ettikleri ticari uydu görüntülerinde, başkent Pyongyang'daki bir havalimanında üzerine büyük bir radar monte edilmiş Rus yapımı Ilyushin IL-76 tipi ağır nakliye uçağının görüldüğü belirtildi.

Haberde, uçağın radar kubbesinin Çin'in AEW uçaklarında görülenlere benzediği, bunun da Çin'den destek alındığı ya da esinlenildiğine işaret ettiği kaydedildi.

Ilyushin IL-76 tipi uçağın daha önce Kuzey Kore'nin hava yolu şirketi Air Koryo tarafından kullanılan üç kargo uçağından biri olduğu ve Ekim 2023'te bir bakım tesisine taşındığı ifade edildi.

Haberde, Kasım 2023'te uçağın gövdesinin üst kısmında tespit edilen çalışma izlerinin, uçağın bir AEW'ye dönüştürüldüğüne dair şüphelere yol açtığı belirtildi.

"Gökyüzündeki gözler" olarak nitelendirilen "AEW uçağı", radarları vasıtasıyla uzun mesafelerdeki uçakları ve gemileri tespit edebiliyor.

Rusya ve Çin'in Ilyushin IL-76'yı AEW uçağı olarak kullanmak üzere modifiye ettiği biliniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.