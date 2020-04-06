İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7901
  • EURO
    7,3276
  • ALTIN
    362.13
  • BIST100
    92071.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • O ülkede savunma bakanı da Kovid-19'a yakalandı
Dünya

O ülkede savunma bakanı da Kovid-19'a yakalandı

Fildişi Sahili Savunma Bakanı Hamed Bakayoko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 23:39 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 23:39
ABONE OL

Bakayoko, yayımladığı açıklamada, hastalığın hiçbir belirtisini göstermemesine rağmen Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, karantina sürecini başlattığını bildirdi.

Bakayoko, ülkede Kovid-19 tespit edilen ilk bakan oldu.

Öte yandan başkent Abidjan’ın Yopougon bölgesinde Kovid-19 tarama merkezi kurulmasına karşı çıkan halk ile polis arasında çatışma çıktı.

Sokağa dökülen bölge sakinleri, “Koronavirüs istemiyoruz”, “Aşı istemiyoruz” sloganları atarak yollara barikat kurdu.

Barikatları yıkan emniyet güçleri, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Polis, olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başbakan Amadou Gon Coulibaly, Kovid-19 testi pozitif olan bir kişi ile temas kurduğu için 24 Mart’ta kendisini karantinaya almış ancak Coulibaly'ye daha sonra yapılan testler negatif çıkmıştı.

Ülkede şu ana kadar 323 Kovid-19 vakası görülürken, bunlardan 41’i sağlığına kavuştu, 3'ü yaşamını yitirdi.

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!
Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!

Komşu 512 milyon dolara F-16 alıyor!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.