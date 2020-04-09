İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7466
  • EURO
    7,3507
  • ALTIN
    360.591
  • BIST100
    94295.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • O ülkede şoke eden Kovid-19 iddiası: Hükümetin açıkladığının 80 katı
Dünya

O ülkede şoke eden Kovid-19 iddiası: Hükümetin açıkladığının 80 katı

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü (SSI), 5.6 milyon nüfusa sahip ülkede 400 bin kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfekte olduğunu tahmin ediyor. Bu rakam devletin açıkladığı rakamdan 80 kat daha fazla.

star.com.tr09 Nisan 2020 Perşembe 13:14 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 13:17
ABONE OL

Danismarka Devlet Serum Enstitüsü (SSI), koronavirüs bulaşmış gerçek insan sayısının şimdiye kadar pozitif olarak test edilen yaklaşık 5 bin kişiden 80 kat daha fazla olabileceğini belirtti.

Ekstra Bladet gazetesinde yer alan haberde, Danimarka Sağlık Ajansı tarafından yayınlanan bir durum raporu da değerlendirildi. Ülkedeki kan bağışçılarının analizinden de yola çıkarak ülkede şok etkisine neden olan '400 bin' rakamı işaret ediliyor.

Danimarka SSI Başkanı Kare Molbak, 'Danimarka toplumunda çok fazla bildirilmeyen enfekte vaka var. Yapılan kan bağışı çalışmalarındaki istatistiklerini değerlendirdiğimiz kadarıyla, 70 kat daha fazla enfekte olduğunu görüyoruz.' dedi.

1 Nisan ve 3 Nisan tarihleri arasında yapılan 1000 kan bağışı baz alınarak yapılan araştırmada, bağışçıların yüzde 3,5'ine virüs bulaştığı tespit edildi. SSI'nın tahmini ayrıca Almanya ve İzlanda'da yapılan çalışmalara dayandırıldı.

Bir süredir, Danimarka'nın, nüfusun belirli bir kısmının enfeksiyona yakalanması ve daha sonra bağışık hale gelmesinden sonra, ülkede 'toplumsal bağışıklık' çalışması yapıp yapmadığı tartışıldı.

Pazartesi günü, Başbakan Mette Frederiksen 'toplumsam bağışıklık stratejisini' kesin bir dille reddetti.

Şimdiye kadar ülkede 5.402 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 218 kişi öldü.

star.com.tr

Ferhat dededen duygulandıran bağış

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Bakın neyin derdine düştüler!
Bakın neyin derdine düştüler!

Bakın neyin derdine düştüler!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.