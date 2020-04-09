O ülkede şoke eden Kovid-19 iddiası: Hükümetin açıkladığının 80 katı

star.com.tr 09 Nisan 2020 Perşembe 13:14 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 13:17

Danismarka Devlet Serum Enstitüsü (SSI), koronavirüs bulaşmış gerçek insan sayısının şimdiye kadar pozitif olarak test edilen yaklaşık 5 bin kişiden 80 kat daha fazla olabileceğini belirtti.

Ekstra Bladet gazetesinde yer alan haberde, Danimarka Sağlık Ajansı tarafından yayınlanan bir durum raporu da değerlendirildi. Ülkedeki kan bağışçılarının analizinden de yola çıkarak ülkede şok etkisine neden olan '400 bin' rakamı işaret ediliyor.

Danimarka SSI Başkanı Kare Molbak, 'Danimarka toplumunda çok fazla bildirilmeyen enfekte vaka var. Yapılan kan bağışı çalışmalarındaki istatistiklerini değerlendirdiğimiz kadarıyla, 70 kat daha fazla enfekte olduğunu görüyoruz.' dedi.

1 Nisan ve 3 Nisan tarihleri arasında yapılan 1000 kan bağışı baz alınarak yapılan araştırmada, bağışçıların yüzde 3,5'ine virüs bulaştığı tespit edildi. SSI'nın tahmini ayrıca Almanya ve İzlanda'da yapılan çalışmalara dayandırıldı.

Bir süredir, Danimarka'nın, nüfusun belirli bir kısmının enfeksiyona yakalanması ve daha sonra bağışık hale gelmesinden sonra, ülkede 'toplumsal bağışıklık' çalışması yapıp yapmadığı tartışıldı.

Pazartesi günü, Başbakan Mette Frederiksen 'toplumsam bağışıklık stratejisini' kesin bir dille reddetti.

Şimdiye kadar ülkede 5.402 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkarken, 218 kişi öldü.