O ülkede yeni kriz! İyileşen vakalar yeniden hastalandı

star.com.tr 10 Nisan 2020 Cuma 16:15 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:15

Güney Kore'de iyileşen Kovid-19 vakalarında testlerin yeniden pozitif çıkması, karantinadan aşılara kadar yaygın olarak kabul edilen virüsle mücadele stratejilerine ciddi bir zorluk çıkarıyor.



Güney Kore'nin Daegu şehrinde iyileşmiş yaklaşık 50 hastada tekrar Covid-19 testi pozitif çıkınca, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) bir şekilde yeniden enfekte olup olmadıkları veya virüsün bir geri dönüş yapıp yapmadığı konusunda bir araştırma başlattı.

KCDC Genel Müdürü Jeong Eun-kyeong, virüsün tekrar etkinleşmeye başladığı olasılığı üzerinde durdukları ancak kapsamlı araştırmanın henüz sürdüğünü söyledi.

Yeniden enfekte etme olma sorun olsa da, virüsün yeniden etkin hale gelmesi daha da rahatsız edici bir olasılıktır. Virüsle mücadelede iyileşme sonrası bağışıklık hakkında soru sormanın yanı sıra, dünya çapında benimsenen azaltma stratejileri için büyük bir zorluk teşkil edecektir. Eğer iyileşmiş sayılan insanlar arasında Covid-19'un yeniden aktif hale gelme riski yüksekse, bu durum daha fazla karantina ve yeniden faaliyet gösteren işletmelerde ve kamusal alanlarda gecikmeler anlamına gelir.

DİĞER İHTİMALLER

Diğer olasılıklar arasında ise, testlerin ilk enfekteden kalan kalıntılar nedeniyle ya da minimum seviyede virüse rastlanması nedeniyle pozitif çıkması, ihtimali tartışılıyor.

Güney Kore sık sık pandemiyle mücadelede başarı öykülerinden biri olarak gösterildi. Sıkı karantina, yaygın testler ve sosyal mesafe ve temasın önüne geçen önlemlerle virüsü büyük oranda kontrol altında aldı.

Ancak bazı hastalarda antikor gelişmezse, bunun hem aşılar hem de toplumsal bağışıklık için ciddi etkileri olabilir.

İlk kez Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde tespit edildikten sonra, kentte kayıtlara 83 bin vaka ve 3 bin 339 ölüm geçti. Ancak Çin, son günlerde yeni vakanın neredeyse hiç olmadığını iddia ediyor. Wuhan ve Hubei eyaletine uygulanan sert karantina koşullarının çoğunu kaldırıldı. Buna rağmen Çin'de bile yetkililer, uzun vadede işlerin nasıl değişeceğinden emin değiller.

Öyle ki, Çin hükümetinin kıdemli bilimsel danışmanlarından Profesör Wang Chen, pazartesi günü bir gazeteye verdiği demeçte, 'Bunun mevsimsel grip veya hepatit B gibi kronik bir hastalık mı, yoksa SARS gibi yok olup olmayacağını kim bilebilir?'

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