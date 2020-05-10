İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • O ülkenin hükümetinden itiraf... 'Yaşlılarımızı korumayı başaramadık'
Dünya

O ülkenin hükümetinden itiraf... 'Yaşlılarımızı korumayı başaramadık'

İsveç hükümeti korona virüs salgını ile itirafta bulundu. Hükümet, “Yaşlılarımızı korumayı başaramadık” dedi. Korona virüs salgınına karşı izlediği yol tartışmalara neden olan İsveç'te hükümet salgın hakkında açıklamalarda bulundu.

İHA10 Mayıs 2020 Pazar 21:39 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 21:39
ABONE OL

Hükümet, korona virüs salgını sırasında yaşlı bakımevlerinde bulunan vatandaşlara yeterli yardımın götürülemediğini itiraf etti. İsveç, salgına karşı hafif önlemler alınırken, salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin yarısını yaşlı bakımevlerinde yaşayan yaşlılar oluşturuyor. Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, yaptığı açıklamada "Yaşlı vatandaşlarımızı korumayı başaramadık. Bu gerçekten çok vahim ve tüm toplum genelinde büyük bir başarısızlık. Salgınla mücadelemiz henüz sona ermedi. Hatalarımızdan dersler çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç’te salgında hayatını kaybedenlerin yüzde 80’ini 70 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor. İsveç’te toplam korona virüs vaka sayısı 26 bin 322’ye, hayatını kaybedenler ise 3 bin 225’e yükseldi.

Salda Gölü eski görüntüsüne kavuşturuldu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.