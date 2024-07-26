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Dünya

Obama, ABD seçiminde kimi destekleyeceğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların adayı haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i 5 Kasım'daki seçimlerde desteklediğini duyurdu.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 12:40 - Güncelleme:
Obama, ABD seçiminde kimi destekleyeceğini açıkladı
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Obama, eşi Michelle Obama ile Harris'le yaptıkları ortak telefon görüşmesinin videosunu X sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski Başkan Obama, "Michelle ve ben, seni desteklemekten ve bu seçimden galip gelip Oval Ofis'e girmen için elimizden gelen her şeyi yapmaktan gurur duyacağımızı söylemek için aradık." dedi.

Michelle Obama da Harris'le gurur duyduğunu söyleyerek, bunun "tarihi bir olay" olacağını dile getirdi.

Kamala Harris de X hesabından, Obama çiftine "Sizin desteğinizi almak benim için çok önemli." diyerek, teşekkür etti.

- BİDEN, BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz, X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos'ta Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

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