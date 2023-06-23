Obama'dan Batı medyasının Yunanistan açıklarındaki faciaya ilgisizliğine tepki

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Stavros Niarhos Vakfı (SNF) Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans kapsamındaki "demokrasi" konulu panele katılan Obama, Batı ülkelerinin göç konusundaki sorumluluğuna değinerek medyanın, 5 gün arayla yaşanan iki faciaya yönelik tutumunu değerlendirdi.

Obama, Batı medyasının, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolan "Titan" denizaltısındaki 5 kişilik gruba yoğun ilgi gösterirken bundan 5 gün önce Yunanistan açıklarında teknenin alabora olması sonucu 82 göçmenin ölmesine ve 500 civarında kişinin kaybolmasına kayıtsız kalmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dünya çapında anlık yayınlanan, olası bir denizaltı trajedisi var. Bu, anlaşılır bir şey; hepimiz onların kurtarılması için dua ediyoruz. Fakat bunun, 700 kişiden daha fazla ilgi görmesinin savunulacak bir yeri yok."

Göç sorununun çözümünün, göçmenlerin Batı'ya yönelmesine sebep olan şartları iyileştirmekten geçtiğini vurgulayan Obama, ülkelerin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

- YUNANİSTAN AÇIKLARINDAKİ FACİA

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 82 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

- KAYIP DENİZALTIDAKİ 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNE İNANILIYOR

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

OceanGate firması ve ABD Sahil Güvenlik Birimi, denizaltının bazı parçalarına ulaşıldığını ve araçta bulunan 5 kişinin tamamının öldüğüne inandıklarını açıklamıştı.