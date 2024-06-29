Obama, ABD Başkanı Biden ve Trump arasında 2024 başkanlık seçiminin ilk televizyon tartışması sırasında Biden'ın eleştirilere neden olan davranışları ile ilgili olarak açıklama yaptı. Obama, Biden'ı destekleyerek, "Kötü münazara geceleri olur. İnanın bana, biliyorum. Ancak bu seçim hala, hayatı boyunca sıradan insanlar için mücadele etmiş biri ile sadece kendini düşünen biri arasında bir seçim. Doğruyu söyleyen, doğruyu yanlışı bilen ve bunu Amerikan halkına dosdoğru söyleyen biri ile kendi çıkarı için yalan söyleyen biri arasında bir seçim. Dün gece bunu değiştirmedi ve bu yüzden Kasım ayında çok şey tehlikede" ifadelerini kullandı.

BİDEN İÇİN GERGİN GECE

ABD Başkanı Joe Biden, dün 2024 başkanlık seçiminin ilk televizyon tartışmasında ABD'de eski Başkan Donald Trump ile 90 dakikalık performansı sırasında duraklaması ve kafa karışıklığı yaşaması sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Biden'ın eski iletişim direktörü Kate Bedingfield, tartışmanın hemen ardından açıklama yaparak, "Bu konuda ikilem yok, bu Joe Biden için iyi bir tartışma değildi" ifadelerini kullandı.