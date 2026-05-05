  • Obama'dan Trump'a tepki: İnsan onuruna saygı göstermeli
Obama'dan Trump'a tepki: İnsan onuruna saygı göstermeli

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD başkanının insan onuruna ve ahlakına temel bir saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

AA5 Mayıs 2026 Salı 11:01
Obama, The New Yorker dergisine verdiği röportajda, ABD politikaları hakkında konuştu.

Röportajda Obama'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek." ifadesinin etkileri soruldu.

"İNSAN ONURUNA SAYGI GÖSTERMELİ"

Obama, doğrudan Trump hakkında konuşmaktan kaçınarak "ABD başkanının temsil ettiği ABD liderliğinin, sadece kendi sınırlarımız içinde değil, ötesinde de insan onuruna ve ahlakına temel bir saygı yansıtması gerektiğine inanıyorum." yanıtını verdi.

"Kibir ve saf çıkarcılığa karşı korumamanın" hatalara yol açabileceğini kaydeden Obama, uluslararası düzende meydana gelen hasarı onarmanın zor olacağını söyledi.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran konusunda kendisine Trump'a sunduğu argümanların aynısını sunduğunu belirten Obama, Netanyahu ile kendisi arasında görüş ayrılıklarının olduğunu ifade etti.

Trump, 7 Nisan'da sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullanmıştı.

  • Obama
  • insan onuru
  • ahlak

