İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Ekim 2020 Cumartesi / 15 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7612
  • EURO
    9,0991
  • ALTIN
    473.869
  • BIST100
    1145.03
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Obama'nın eski çalışanından ABD Başkanı Trump için şok sözler: Umarım ölür
Dünya

Obama'nın eski çalışanından ABD Başkanı Trump için şok sözler: Umarım ölür

Hem Hillary Clinton hem de eski Başkan Barack Obama'nın eski bir üst düzey kampanya çalışanı Zara Rahim sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşı karşıya. Donald Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, ölmesini umduğunu söyleyen bir tweet paylaşan Rahim'e sosyal medyada tepki yağdı.

star.com.tr03 Ekim 2020 Cumartesi 00:39 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:43
ABONE OL

Hem Hillary Clinton hem de eski Başkan Barack Obama'nın eski bir üst düzey kampanya çalışanı, Başkan Trump'a ölüm dileyen bir tweet attığı için büyük tepkilerle karşı karşıya.

Daha önce Barack Obama için Dijital Strateji Ofisi'nde çalışan ve Hillary Clinton'ın 2016 başkanlık kampanyasının ulusal sözcüsü olarak görev yapan Zara Rahim attığı tweette, "Son dört yıldır bunu tweetlemek ahlaki kimliğime aykırı, ancak umarım ölür." ifadelerini kullandı.

Zara Rahim, yaptığı paylaşımı kısa bir süre sonra silse de, söz konusu tweet sosyal medyada birçok kişi tarafından görüldü ve ekran görüntüleri paylaşıldı.

Zara Rahim'in paylaşımı sosyal medyada anında kınama ile karşılandı. Gönderinin ekran görüntüleri yayılmasının ardından Rahim, profilini gizlemeyi tercih etti.

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.