star.com.tr 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:39 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 00:43

Hem Hillary Clinton hem de eski Başkan Barack Obama'nın eski bir üst düzey kampanya çalışanı, Başkan Trump'a ölüm dileyen bir tweet attığı için büyük tepkilerle karşı karşıya.

Daha önce Barack Obama için Dijital Strateji Ofisi'nde çalışan ve Hillary Clinton'ın 2016 başkanlık kampanyasının ulusal sözcüsü olarak görev yapan Zara Rahim attığı tweette, "Son dört yıldır bunu tweetlemek ahlaki kimliğime aykırı, ancak umarım ölür." ifadelerini kullandı.

Zara Rahim, yaptığı paylaşımı kısa bir süre sonra silse de, söz konusu tweet sosyal medyada birçok kişi tarafından görüldü ve ekran görüntüleri paylaşıldı.



Zara Rahim'in paylaşımı sosyal medyada anında kınama ile karşılandı. Gönderinin ekran görüntüleri yayılmasının ardından Rahim, profilini gizlemeyi tercih etti.

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.



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