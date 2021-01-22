Gaunt: Türkiye bölgesel bir merkez, buradan ayrılmaya niyetimiz yok

AA 22 Ocak 2021 Cuma 11:29 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 11:44

Gaunt, AA muhabirine, Birleşik Krallık-Türkiye ilişkilerine, Bir Kuşak Bir yol projesi ve İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Brexit sürecine finansal hizmetlerin dahil edilmediğini belirten Gaunt, Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında finansal hizmetler alanında ne tür fırsatların olduğuna yönelik müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin de Birleşik Krallık ve Londra'nın finansal hizmetler alanındaki tecrübesinden faydalanmak istediğine değinen Gaunt, "Türkiye'nin de gelecekte finansal merkez olma yönünde hedefleri var. İstanbul finansal merkez olma yönündeki hedefine yaklaştıkça, Londra ile İstanbul arasındaki yakın ilişki artarak devam edecektir." dedi ve “Bunun gerçekleşmesi zaman içerisinde olacaktır. Bölge geliştikçe, bölgedeki ekonomiler geliştikçe İstanbul'un finans merkezi olması daha fazla anlam ifade edecektir.” yorumunu yaptı.

Son birkaç yıldır İngiltere'de bazı Türk şirketlerinin büyük yatırımlarının olduğunu anımsatan Gaunt, "Türk şirketlerinin Birleşik Krallık'a yatırım yapmak için çok fazla ilgisi var ve açıkçası Birleşik Krallık yatırım yapılacak iyi bir adres.



Finans sektöründeyseniz, küresel olarak daha fazla dikkat çekebilmek açısından Londra iyi bir adres. Dijital, teknoloji ve ileri mühendislik yatırım iş birliği yapılabilecek diğer alanlar olarak öne çıkıyor. Yaratıcı ve girişimci birçok Türk şirketi Birleşik Krallık'ta değer zincirlerini yukarı çekmek ve yatırım yapmak istiyor." açıklamasında bulundu.

- "Birçok büyük Birleşik Krallık şirketinin Türkiye'den ayrılmaya niyetleri yok"

Gaunt, Birleşik Krallık’ın Türkiye'de uzun yıllardır büyük yatırımcı olduğunun altını çizerek, “Birçok büyük Birleşik Krallık şirketinin Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Türkiye'den de ayrılmaya niyetleri yok. Türkiye'de Vodafone, HSBC, Shell, BP ve birçok diğer şirketler bulunuyor. Bu şirketler Türkiye'yi yerel ve bölgesel manada bir merkez olarak görüyor. Bu devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Bileşen parçalarının çoğunu Türkiye'den temin eden ve bu bileşen parçalarını tedarik eden şirketlere ve hissedarlar olarak yatırım yapan diğer büyük İngiliz şirketlerinin de olduğunu kaydeden Gaunt, bunun süreceğinin altını çizdi.

Gaunt, Birleşik Krallık'ta bulunan birçok tarım teknolojisi şirketlerinin Türk tarım sektörüne değer katmak için ilgilendiğini hatırlatarak bu konuda Türkiye'de pek çok fırsatın olduğunu aktardı.

Kovid-19 salgını ile birçok görüşmelerin gerçekleştiğini ve Çin hakkında çok fazla gerginliğin yaşandığını hatırlatan Gaunt, “Birçok İngiliz şirketi ve dünya çapındaki şirketler üretimlerini Çin'de konumlandırdı. Şimdi birçok şirket, Çin'de mutlu olup olmadıklarını yeniden düşünmeye başladıklarını sanıyorum. Kovid-19 salgınından dolayı tedarik zincirleri hakkında yeniden düşünmeye başladılar. Bence bu İngiltere şirketleri de dahil olmak üzere birçok şirketin için önceliklerden biri.” yorumunda bulundu.

- "Türkiye'nin bölgesel bir üretim üssü haline gelmesi için birçok fırsat var"

Gaunt, Türkiye'nin kendi sektörlerinde üretim açısından neler sunabileceğini araştırmak isteyen İngiliz şirketlerinin olduğuna işaret ederek, "Bundan dolayı, tedarik zincirinin yerel pazarlara yakın tutulacağını, Çin ve Güneydoğu Asya'dan uzaklaşılacağını daha fazla göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin güçlü bir üretim üssünün olduğunu aktaran Gaunt, "Türkiye’nin teknoloji sektörleri büyüyor, yetenekleri ve yaratıcılığı artıyor. Dolayısıyla bence Türkiye'nin bölgesel bir üretim üssü haline gelmesi için birçok fırsat var. Şirketler tedarik zincirlerini yeniden düşündükçe, bunu daha fazla görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gaunt, Çin, Hindistan ve Orta Asya'dan Avrupa'ya ticaretin tarihine baktığımızda, İstanbul’un her zaman bir destinasyon olarak öne çıktığının altını çizdi.

Türkiye’nin Bir Kuşak Bir Yol projesinin bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Gaunt, şunları kaydetti:

"Yani kara yolu veya demir yolu olsun, iletişim ağlarına sahip olduğunda, Türkiye'nin bundan büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu sadece doğudan batıya mal getirmekle ilgili değil, aynı zamanda batıdan doğuya gelen mallarla da ilgili. Bu, Türkiye'nin ticaret ilişkisini geliştirecek, daha sonra batı ile doğu arasındaki ulaşım merkezi haline getirecektir. Bu, Türk hükümetinin daha fazla dahil olabilmek için üzerinde çalışması gerektiğini düşündüğüm bir şey."