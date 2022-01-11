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Dünya

Obrador, bir kez daha koronavirüse yakalandı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 1 yıl içinde ikinci kez Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

AA11 Ocak 2022 Salı 07:23 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 07:23
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Obrador, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a bulaştığımı sizlere bildirmek istiyorum. Hafif belirtiler göstermeme rağmen karantinada kalacağım ve hastalığı atlatana kadar sadece ofis işlerimi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Obrador, bu süre zarfında günlük basın toplantılarında ve çeşitli aktivitelerde kendisini İçişleri Bakanı Adan Augusto Lopez Hernandez'in temsil edeceğini bildirdi.

Başkan Obrador, 25 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklamada Kovid-19'a yakalandığını belirtmişti.

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