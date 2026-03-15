Dünya

Obrador'dan Küba için yardım çağrısı

Eski Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, özgürlük idealleri ve egemenlik savunmaları nedeniyle kardeş Küba halkının yok edilmeye çalışıldığını belirterek, bu ülke için yardım çağrısında bulundu.

AA15 Mart 2026 Pazar 09:36 - Güncelleme:
Lopez Obrador, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Küba'yla ilgili paylaşım yaptı.

Dünyaya Küba için yardım çağrısında bulunan Lopez Obrador, şunları kaydetti:

"Emekliye ayrılmış olsam da kardeş Küba halkının özgürlük idealleri ve egemenlik savunması nedeniyle yok edilmeye çalışılması beni derinden yaralıyor. Bunun başkalarının kavgası olduğunu düşünenlere, (eski Meksika Devlet Başkanı) General (Lazaro) Cardenas'ın Domuzlar Körfezi istilası sırasında söylediği şu sözleri hatırlarım: 'Onların kahramanca mücadelesi karşısında kayıtsız kalmamız kabul edilemez çünkü onların kaderi bizim kaderimizdir'."

Lopez Obrador, ülkedeki acil ihtiyaçlara işaret ederek vatandaşlar, yazarlar ve gazeteciler tarafından gıda, ilaç, petrol ve akaryakıt almak üzere Küba halkına yardım amacıyla "Humanidad con America Latina" Derneği adına açılan hesaba herkesi gücü yettiğince katkıda bulunmaya davet etti.

