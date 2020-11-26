AA 26 Kasım 2020 Perşembe 08:41 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:58

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a, İran'a taviz vermenin Orta Doğu'daki barış sürecini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

O'Brien, bir radyoya verdiği mülakatta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın İsrail ile imzaladığı barış anlaşmalarının İran'a karşı ortak güvensizliğin bir sonucu olduğunu belirtti.

ABD'nin 46'ncı başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin İran politikasına da değinen Robert O'Brien, "İran'a karşı taviz politikasına dönmek, tomurcuklanan barış süreci için bir utanç olacak ve süreç tehlikeye girecektir." değerlendirmesinde bulundu.

O'Brien, diğer Arap ülkelerinin de İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğini görmek istediklerinin altını çizerek, "Suudi Arabistan'ın da er ya da geç İsrail ile barış anlaşması imzalamasını umuyorum." dedi.

- O'BRİEN, BİDEN'IN DIŞ POLİTİKA EKİBİYLE BULUŞACAK

Biden yönetimine geçiş sürecinin de "oldukça profesyonel" bir şekilde sürdüğünü belirten Robert O'Brien, "Yakın zamanda Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Adayı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Adayı Jake Sullivan ile bir araya geleceğiz. Her ikisi de işinde profesyonel kişiler." yorumunu yaptı.



RUHANİ'DEN BİDEN YÖNETİMİNE MESAJ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Biden döneminde ABD'yle tehdit ortamından fırsat ortamına geçileceği' açıklamasında bulunmuştu.

ABD yönetiminin Biden ile yeniden uluslararası kurallara döneceğini ve bununla birlikte şartların da değişeceğini savunan Ruhani, "ABD ile tehdit ortamından yavaş yavaş fırsat ortamına doğru hareket edeceğiz. Önümüzdeki günlerde şartların daha iyi olacağını düşünüyoruz. Böyle dediğimizde bazıları hemen 'ABD ile müzakere etmek istiyorsunuz' diyor. Hayır mesele ABD ile müzakere değil." ifadelerini kullanmıştı.