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Dünya

Odessa Limanı açıklarında bulunan Estonya'ya ait kargo gemisi battı

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da, Estonya'ya ait kargo gemisinin Odessa Limanı açıklarında büyük bir patlamanın ardından battığı bildirildi.

AA3 Mart 2022 Perşembe 18:50 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 18:50
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The Independent'ın haberine göre, Helt tipi kargo gemisinin sahibi Tallinn merkezli Vista Shipping Agency'nin Genel Müdürü Igor Ilves, mürettebattan 2 kişinin denizin ortasında bir cankurtaran botunda olduğunu, kalan 4'ünün ise kaybolduğunu belirtti.

Ilves, 79 metre uzunluğa, 1500 tondan fazla ağırlığa sahip geminin bir deniz mayınına çarpmış olabileceğini ifade etti.

Geminin Panama bandıralı olduğu kaydedildi.

Ukrayna Olvia Limanı'nda Bangladeş'e ait bir yük gemisine de dün Rus füzesi isabet etmiş, olayda bir Bangladeşli denizci hayatını kaybetmişti.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin devlete ait yük gemisinin mürettebatı olduğu, geminin 24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle Olvia Limanı'nda mahsur kaldığı ifade edilmişti.

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