İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2022 Cumartesi / 16 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7905
  • EURO
    16,393
  • ALTIN
    913.933
  • BIST100
    2144.26
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Odessa'da panik anları! Hava savunma sistemleri devreye girdi
Dünya

Odessa'da panik anları! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Rus insansız hava araçları savunma sisteminden atılan füzelerle imha edildi.

İHA19 Mart 2022 Cumartesi 07:34 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 07:35
ABONE OL

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yerel saatle 22.15 sularında hava savunma sistemleri devreye girdi. Odessa semalarında keşif uçuşu yaptıkları sırada Rusya'ya ait insansız hava araçlarını hedef alan Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri gökyüzüne ardı ardına ateş açtı. Açılan ateşin ardından Rus insansız hava araçları, hava savunma sisteminden ateşlenen füzelerle düşürüldü. Arka arkaya ateşlenen füzeler nedeniyle Odessa halkı kısa süreli panik yaşadı. Bu esnada birçok vatandaş tedbir amaçlı sığınaklara saklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.