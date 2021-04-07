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Dünya

Odişaria: Türkiye bölgesinde lider bir ülke

Türk iş insanları, Gürcistan'da milletvekilleriyle bir araya geldi. Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria, Türkiye'nin bölgesinde lider bir ülke olduğunu vurguladı.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 08:00 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 08:00
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Gürcistan Parlamentosunun Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekillileri, Türk iş insanlarıyla buluştu.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria, Dostluk Grubu üyesi milletvekillileri ile bu ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin ve kurumlarının temsilcileri katıldı.

Yazgan, burada yaptığı konuşmada, Türk-Gürcü ilişkilerinin yeni bir ivme kazandığını dile getirdi.

Odişaria ise Türkiye'nin bölgesinde lider bir ülke olduğunu vurguladı.

Ülkesinin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağladıkları için Türk iş insanlarına teşekkür eden Odişaria, "Türkiye, hem siyaset hem ekonomide Gürcistan'ın sadık dostudur." ifadesini kullandı.

Gürcistan Parlamentosu milletvekilli Sozar Subari de Türkiye'nin, ülkesine her alanda destek verdiğini söyledi.

Subari, 1991 yılında yeniden bağımsızlıklarına kavuştuklarında, Türkiye'nin, Gürcistan'a yardım elini uzattığını belirtti.

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