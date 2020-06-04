star.com.tr 04 Haziran 2020 Perşembe 12:34 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 12:40

ABD'de George Floyd'un öldürülmesini takip eden sokak olayları, yer yer sivil çatışmalarına da sahne oluyor.

Son gelen görüntülerde bir grup protestocu, arabasıyla yoldan geçen bir sürücüyle tartışıyor. Whitestone bölgesinde yaşanan olayda, hakaretlerin ardından sürücü aracıyla geri dönerek protestocuların yanına geldi.

Protestocular ne olduğunu anlamadan, yaşlı adam elinde 'üzerinde 4 bıçak olan' ilginç bir aletle aracından inerek protestoculara saldırdı.

Yaşlı adam protestocuların üzerine yürüyerek 'yanlış mahalleye geldiniz' diye bağırdı. Protestocular kaçarak, bıçağın menzilinde çıktı.

ARACIYLA KALDIRIMA ÇIKIP EZMEYE ÇALIŞTI

Hırsını alamayan yaşlı adam, aracına geri dönerken protestocular ve çevredekiler olayın sona erdiğini düşünse de, arabasıyla kaldırıma çıkan adam protestocuları ezmeye çalıştı.

Görüntülerin devamında, protestocuların arabadan kurtulmak için koştukları görülürken, yaşlı adam aracını çılgınca üzerilerine sürüyor.

Görüntüler, sosyal medyada da tartışmaya neden oldu. Bazıları barışçıl bir şekilde orada durduklarını söyleyerek protestocuları destekledi. Bazı kullanıcılar ise, adamın mahallesini ve aracını koruduğu belirterek övgüde bulundu.

Birçok kullanıcı da, olaydan ziyade adamın elindeki ilginç bıçakla ilgili paylaşımlar yaptı.

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Yaşlı adamın pervasızca saldırısı yüzünden birçok suçlamayla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, George Floyd adlı siyahinin polis şiddeti sonucu ölmesinin ardında, sokak olayları patlak verdi. Protestolar sırasında birçok mağaza ve alışverişi yağmalanırken, polis araçları da dahil birçok araç ateşe verildi. Ülkedeki birçok eyalette devam eden protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, ordu ve ulusal muhafızlar protestoları bastırmak için sokaklara indi.

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