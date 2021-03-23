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Dünya

Öfkeli fillerin kavgası korku dolu anlar yaşattı! Böyle kaçıştılar

Rusya'daki bir sirkte öfkeli fillerin kavgası, izleyicilere korku dolu anlar yaşattı. İzleyicilerin kaçmak için çabaladığı o anlar, saniye saniye kaydedildi.

23 Mart 2021 Salı 10:55 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 10:55
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Rusya'nın Kazan kentinde bir sirkte gösteri için çıkarılan iki eğitimli fil, birbirine saldırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere 'fillerin şiddet sonucu bu hale geldiği' yorumları yapılırken, eğitmenler bunun bir egemenlik mücadelesi olduğunu savundu.

İnternette dolaşan görüntülerde, öfkeli bir yetişkin filin, diğerini sahnenin yan tarafına attığı ve sürüklediği görülüyor. Fillerin kavgası sirkteki izleyicileri panikletirken, insanlar kaçmak için çabalıyor.

Kazan Devlet Sirki sözcüsü gazetecilere kimsenin yaralanmadığını ve ikilinin bakıcıları tarafından ayrıldığını söyledi.

Yerel medyaya konuşan eğitmenler, fillerin "anaerkil oldukları ve kimin patron olduğunu bu şekilde belirledikleri" gerçeğine bağlı olabileceğini söyledi.

Eğitmen, Rusya'da sadece dişi fillerin bulunduğunu belirtti.

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