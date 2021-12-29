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Dünya

Öfkeli sincap paniği! 18 kişiyi hastanelik etti: Kasabalı evine kapandı

İngiltere'de öfke nöbeti geçiren bir sincap 48 saat içinde 18 kişiyi çeşitli yerlerinden ısırarak hastanelik etti. Kasabalı evine kapandı. İki gün öfke kusan 'stripe' lakaplı gri sincap , sonunda 65 yaşındaki Corrine Reynolds tarafından yakalandı.

TRT Haber29 Aralık 2021 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 10:54
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Sincaplar sevimlilikleriyle sempati toplayan hayvanlar olsa da, öfke nöbeti geçiren bir sincap Galler'de bir kasabanın kabusu oldu.

Gri sincap bahçelerde, parklarda yaşlılara, çocuklara ve hayvanlara saldırmaya başladı.

Aniden insanların üzerine atlayan çevik kemirgen, ısıramadıklarını da kovalamaya başladı.

Kendisini görüp sevmek isteyenleri de pişman eden sincap ciddi ısırıklar bıraktı. İki günde 18 kişiyi hastanelik etti.

Derin ısırıklar nedeniyle yaralananlara tetanoz aşısı yapıldı. Kasabalı evden çıkmaya korkar oldu.

SONUNDA YAKALANDI

TRT Haber'in haberine göre, iki gün öfke kusan "stripe" lakaplı gri sincap , sonunda 65 yaşındaki Corrine Reynolds tarafından yakalandı.

Sincap bir hayvan kuruluşuna teslim edildi ve uyutuldu.

Yetkilililer "Bu sincabı uyutmak zorunda kaldığımız için inanılmaz derecede üzüldük, ancak 2019'da mevzuatta yapılan ve gri sincapları tekrar vahşi doğaya salmayı yasa dışı hale getiren değişiklikler nedeniyle başka seçeneğimiz kalmadı" dedi.

İngiltere'de dolaşımda 2 milyondan fazla gri sincap olduğunu tahmin ediyor.

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